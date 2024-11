150 ans de transport ferroviaire à St-Imier et des problèmes qui agacent

La municipalité de St-Imier célébrait lundi l’arrivée du premier train il y a 150 ans. Pour l’occasion, un événement était organisé à la salle de spectacle de St-Imier, suivi d’une table ronde. Plus que l’histoire, c’est l’insatisfaction liée à l’offre de transport actuelle qui était au cœur des discussions. Plusieurs acteurs des transports de la région dont des représentants des CFF étaient présents pour répondre aux réclamations. Parmi elles figure l’annulation récurrente des trains et le manque de correspondances dans le Jura bernois. « Il faudrait du matériel roulant neuf, des rames plus récentes et après on verra », explique Moussia de Watteville, présidente de la commission des travaux publics et des transports au Conseil du Jura bernois. Elle affirme avoir déjà fait de nombreuses démarches pour améliorer les choses, mais que tout va lentement.

Et l’ancienneté des rames n’est pas le seul problème, selon Michel Borne collaborateur au développement du réseau CFF. Pour lui, le fait d’avoir une voix à sens unique pose problème. « Les lignes à simple voix sont quand même un souci chez nous. L’idéal serait de tirer une nouvelle ligne La Chaux de Fonds - Bienne, et faire de la double voix tout le long, mais aux vues de ce que ça va couter, c’est peut-être des investissements un peu trop conséquents », raconte-t-il.

Un point positif a tout de même été retenu. Le canton de Berne a annoncé qu’il prévoyait une échéance moins lointaine que prévu pour avoir de nouveaux trains, à savoir avant 2030. /ero-jse