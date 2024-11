Stéphane Scheidegger se dévoue pour sa commune

Stéphane Scheidegger sera bel et bien le maire de Mettembert. Son nom est sorti des urnes lors d’une élection libre dimanche dernier. Il remplace ainsi le démissionnaire Gaël Monnerat. Au bout du délai, le maître-agriculteur a accepté d’endosser cette responsabilité : « il faut se dévouer pour la commune et rendre service ». Le quinquagénaire relève que la décision n’était pas facile à prendre et qu’il a dû consulter plusieurs personnes, notamment sa famille et son associé.

Stéphane Scheidegger fait partie du Conseil communal depuis 2018. Autour de la table de l’exécutif, les autres membres sont arrivés en cours de cette présente législature. Ce tournus et la difficulté à renouveler les autorités communales incitent à réfléchir à une fusion. « Le thème est sur la table. On est ouvert à tout et il faudra discuter avec les autres communes pour voir l’avenir », relève le nouveau maire, qui pourrait porter le projet avec son Conseil communal.

Les citoyens de Mettembert devront à nouveau trouver un membre pour compléter l’exécutif. /ncp