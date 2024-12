« Café des Arts » : La sortie littéraire signée Robbie Arnott

Comme tous les premiers lundis du mois, le « Café des arts » s’intéresse à la littérature et plus particulièrement à une sortie littéraire. Cette semaine, c’est le roman de l’Australien Robbie Arnott sorti il y a un peu plus d’un mois nommé « Limberlost » qui a été présenté par Manuel Cramatte de la librairie Page d’Encre à Delémont. Dans ce récit, on fait la connaissance de Ned, 15 ans, qui rêve de s’acheter un bateau pour partir à la recherche d’une baleine. Pour cela, il passe son temps à chasser et à travailler, afin de récolter de l’argent, mais il va vite rencontrer des difficultés qui vont le pousser à prendre certaines décisions importantes dans sa vie. « On découvre l’été des 15 ans de Ned qui va être important dans son passage à l’âge adulte », explique Manuel Cramatte. Ce livre a pour lui été un coup de cœur. « Je me suis attaché à ce petit bonhomme à qui il n’arrive finalement pas grand-chose, mais il a dû faire des petits choix qui l’accompagneront tout au long de sa vie », raconte le libraire séduit par la façon d’écrire de Robbie Arnott. /lge