De nouvelles webcams pour Jura Tourisme

Le site Internet de Jura Tourisme s’est doté de nouvelles webcams. Six nouvelles caméras de dernière génération ont été installées récemment. Elles offrent une qualité d’image nettement améliorée et permettent désormais une visualisation optimale de jour comme de nuit. Jura Tourisme note que « cet outil s’impose comme un atout de promotion touristique incontournable, incitant les visiteurs à découvrir le canton du Jura en conditions réelles avant même leur arrivée ». Les webcams de Jura Tourisme sont placées dans six endroits : Porrentruy, Saignelégier, St-Ursanne, Delémont, Les Ordons et Les Bois. Les sites Internet de Jura & Trois-Lacs – dont celui de Jura Tourisme – ont enregistré un record de fréquentation l’an dernier avec plus de 7 millions de vues. /comm-fco