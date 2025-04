La Ville de Delémont acquiert un réseau de chauffage à distance

La reprise du réseau de chauffage à distance (CAD) du Cras-des-Fourches par la Ville de Delémont « s’inscrit dans la stratégie énergétique communale », indique le communiqué des autorités ce lundi. Elle doit permettre aux Services industriels de Delémont (SID) de moderniser et d’étendre le système de chauffage. Un crédit d’investissement de 1,9 million de francs sur 10 ans couvre l’achat des infrastructures ainsi que les coûts d’assainissement des installations et la réalisation d’une extension dans le nord-est de la ville.

À l’heure actuelle, le chauffage à distance relie 35 maisons et 4 immeubles locatifs soit un total de 82 logements situés sur les hauteurs du Cras-des-Fourches. L’installation comprend un bâtiment, une chaudière à bois de 1997, une chaudière à gaz installée en 2014 et un réseau de conduites.

L’objectif de la Ville est « d’offrir aux clients actuels et futurs un approvisionnement en chaleur efficace et durable, à des conditions attractives », précise la Bourgeoisie et le Conseil communal dans leur communiqué. Le transfert s’est effectué sous la supervision d’un expert neutre et les propriétaires raccordés ont été consultés. /comm-mlm