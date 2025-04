Le talent d'Ernest Leuenberger à découvrir

La galerie du Sauvage accueille une nouvelle exposition de grande ampleur et à caractère muséographique. L'association va mettre en avant le travail d'un photographe de Porrentruy, décédé en 2016. Avec « Ernest Leuenberger, Photographe du peuple », quelques milliers de clichés, surtout des portraits, seront visibles pendant une année à Porrentruy. Un premier évènement en 2010 avait déjà montré au public des centaines de photos de ce fonds qui en compte plusieurs dizaines de milliers. Le Bruntrutain a ouvert son atelier en 1946 et y a travaillé jusqu'au début des années 2000. Hormis les portraits, il était aussi demandé pour des mariages, des premières communions et d'autres manifestations qui jalonnent la vie des familles et sociétés de la région.

Pour cette nouvelle exposition, l’association de la galerie du Sauvage a demandé à Pitch Comment quelques dessins afin d'illustrer les différentes thématiques. Le journaliste Thierry Mertenat a quant à lui écrit plusieurs textes en lien avec la vie d’Ernest Leuenberger. Géraud Siegenthaler, petit-fils et responsable de l’exposition, précise que plusieurs objets seront aussi mis en valeur : « Vu que mon grand-père était très conservateur, il y a ses premiers appareils et les lampes qu’ils utilisaient pour l’éclairage ». D’ailleurs au mois de mai, son atelier sera reconstitué. Géraud Siegenthaler a aussi retrouvé d'anciens tirages, d’anciennes factures ou encore des recettes de révélateur. Ces différents objets prendront place dans la galerie, ce qui donne un caractère muséographique à l’exposition.





De l’artisan à l’artiste

Si aujourd’hui les photographies d’Ernest Leuenberger sont appréciées en tant qu’œuvres artistiques, à l’époque, le photographe se considérait comme un artisan. « Son but, c’était de satisfaire la clientèle », précise son petit-fils. Géraud Siegenthaler estime que ces portraits très travaillés forcent le regard artistique, face aux innombrables images de mauvaise qualité qui nous envahissent au 21e siècle.