N18 : l’OFROU retient un contournement moins ambitieux pour Delémont

L’Office fédéral des routes (OFROU) précise ses intentions en ce qui concerne l’avenir de la N18 entre Delémont et Bâle. Il a présenté mardi les pistes retenues pour améliorer le trafic dans le cadre de l’étude de corridor menée ces derniers mois. Le contournement de Delémont figure parmi les mesures de construction routière considérées à moyen et long terme, mais avec une option plus courte que ce qui était demandé notamment par l’Agglomération de Delémont.

Dans un premier temps, l’OFROU prévoit d’améliorer la mobilité piétonne, le trafic cycliste et l’offre de transports publics. Le comité N18, qui réunit des représentants de toutes les régions concernées, salue ces mesures qui permettront de renforcer la sécurité routière pour la traversée des villes.





Un tunnel urbain à Delémont ?

En ce qui concerne les mesures prévues à plus long terme, l’Office fédéral des routes a donc retenu l’idée d’un contournement court de Delémont pour réduire le trafic de transit à l’est de la ville. La Confédération donne l’exemple d’un tunnel entre la zone Innodel et les environs du passage à niveau du Colliard. La piste d’un plus long contournement n’a pas été retenue, ce que regrette le président de l’Agglomération de Delémont. « Cela ne répond pas à nos attentes. Un long contournement permettrait d’avoir une accessibilité plus rapide du côté de Bâle, mais également d’attirer des entreprises et de se rendre plus attractif au niveau touristique », souligne Damien Chappuis. Ce dernier regrette que toutes les variantes ne soient pas étudiées jusqu’au bout.