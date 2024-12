Les dons ne manquent pas au musée du Paysan- Horloger

Le musée du Paysan-Horloger au Boéchet perçoit de nombreux dons de par l’histoire de sa région. « Rien que dans le village des Bois an l’an 1900, parmi les 1450 habitants, 600 étaient horlogers » relate Jacky Épitaux, instigateur de l’Espace du musée du Paysan-horloger. Cette main-d’œuvre produisait plus de 20'000 montres par année dans le village franc-montagnard. Une histoire qui explique les nombreux dons d’outillage faits à l’association. « De nombreux descendants de paysan-horloger héritent d’outils destinés à l’horlogerie et nous en font don » explique Jacky Épitaux. Le musée ne les accepte pas tous, mais parmi eux un établi a retenu leur attention. L’objet date du début du XIXe siècle et a été construit de manière artisanale par un paysan-horloger de la famille Chalon au Bémont. Le meuble, rare et à grande valeur patrimoniale, peut être observé, mais aussi touché par les visiteurs du musée. Un choix justifié par l’instigateur de l’institution : « tout est réparable, il n’y a pas de grande sophistication. Il faut pouvoir actionner ces outillages et voir comment ça marche. »