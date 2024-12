Un crédit pour réduire la vitesse échoue à Vendlincourt et budgets adoptés dans plusieurs communes

L’assemblée communale de Vendlincourt a refusé mardi soir un important crédit pour permettre de réduire la vitesse dans le village ajoulot. La somme prévue se montait à plus d’un million de francs et était destinée à la mise en zone 30 km/h de plusieurs rues et à la réfection de la route d’Alle. Le vote au bulletin secret a été demandé et le crédit a été rejeté par les deux tiers des citoyens présents.

Le budget qui prévoit un déficit de 93'000 francs a , quant à lui, été adopté.





Budget 2025 validé à Grandfontaine, à Alle au au Bémont

Les prévisions comptables pour 2025 étaient également au menu de trois autres villages mardi soir. Le budget de Grandfontaine qui table sur un déficit de 10'000 francs a été avalisé, de même que des crédits de 36'000 francs pour la révision du PAL et de 17'000 francs pour la réalisation du Plan spécial « Sur le rang ». Du côté d’Alle, le budget qui comprend plusieurs crédits prévoit un bénéfice de 31'000 francs et a également été adopté. Enfin, au Bémont, l’assemblée communale a validé le budget 2025 qui table sur un déficit de 40'000 francs. Un crédit supplémentaire de 11'500 francs pour la réfection de la rue à La Bosse a aussi été avalisé. /fco