Vendlincourt veut sécuriser les piétons

Vendlincourt pourrait se métamorphoser. Ce mardi soir, l’Assemblée communale doit se prononcer sur un crédit de 1'050'000 francs, dans le but de mettre en place une zone 30 km/h sur la quasi-totalité du patrimoine bâti. Seul le tronçon entre le giratoire et la sortie du village, côté Bonfol, ne serait pas concerné. L’objectif est ici de sécuriser le chemin des écoliers qui les mène jusqu’à la gare, qui se trouve en direction d’Alle. La commune compte une centaine d’enfants et de jeunes jusqu’à 19 ans. « C’est un projet qui est important parce qu’on a beaucoup d’enfants d’une part et, d’autre part, on a la circulation qui augmente », réagit Anne Sulliger. Le maire de Vendlincourt rappelle que le passage piéton sur la route principale à hauteur de la gare a déjà été le théâtre d’accidents. « Ce qui est extrêmement compliqué c’était de trouver une solution pour sécuriser ce passage piéton. La seule solution, c’est de diminuer la vitesse. » Pour rétrécir la chaussée, un trottoir sera aussi aménagé au sud de ce tronçon ce qui devrait inciter les enfants à traverser la route au niveau du giratoire.