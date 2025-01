Les planètes s’aligneront ce mardi

Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ensemble dans le ciel. « On appelle ça un alignement planétaire. C’est simplement le fait qu’on puisse observer plusieurs planètes durant la même nuit. Elles seront alignées sur la voute céleste, sur une ligne imaginaire appelée l’écliptique », explique Jean-Michel Hirschi, président de la fondation de l'observatoire astronomique de Mont-Soleil.

Les quatre premières seront observables à l’œil nu. « Pour observer Uranus et Neptune, ce sera beaucoup trop petit, il faudra un petit télescope », conseille l’astronome. Les planètes seront visibles pendant quelques jours. L’alignement sera le plus clair le 21 janvier. « Vénus et Saturne sont déjà très proches du coucher. Dans quelques jours, Mars ne sera pas encore levé que Vénus et Saturne seront déjà couchées », ajoute Jean-Michel Hirschi.

Ce phénomène est peu courant à cause de la différence de vitesse avec laquelle les planètes orbitent autour du soleil. Si la Terre prend un an pour en faire le tour, il faut 220 jours à Vénus, 84 ans à Uranus, ou plus de 160 ans à Neptune. Il est donc rare qu’elles soient visibles toutes en même temps.