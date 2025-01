Saturée, l’UAPE de Vicques restreint les nouveaux accueils

La commune de Val Terbi fait face à une saturation de son UAPE à Vicques. Le nombre d’enfants pris en charge par l’unité d’accueil pour écoliers dépasse actuellement le quota subventionné par le canton, selon une lettre transmise récemment aux parents. Si la commune assume aujourd’hui la charge budgétaire supplémentaire, les autorités ont été contraintes de prendre des mesures en vue de la prochaine rentrée. Le Conseil communal a décidé de ne pas accepter plus d’enfants qu’aujourd’hui. Il ne peut, par ailleurs, plus garantir une place à ceux qui se trouvent actuellement à la crèche et qui doivent passer en UAPE. Cette situation de saturation était difficilement prévisible, selon le conseiller communal en charge du dossier, Samuel Rohrbach. « On peut anticiper le nombre d’enfants inscrits, mais pas le nombre de périodes où ils sont présents », explique le responsable de la Maison de l’enfance au sein de l’exécutif qui évoque un « dépassement total » au niveau de ces périodes.





Un appel à la solidarité

Samuel Rohrbach explique que le Conseil communal met « tout en œuvre » pour remédier à la situation. Une demande d’augmentation de la capacité d’accueil a été déposée auprès du canton du Jura. Un local supplémentaire pourrait notamment être ouvert à l’école primaire. La direction de la Maison de l’enfant cherche, par ailleurs, des solutions au cas par cas. « On espère aussi jouer sur la solidarité entre les familles, pour peut-être laisser son enfant de 8H revenir à la maison puisqu’il est plus grand qu’un enfant de 4 ans », explique le conseiller communal.