Un duel David Eray - Damien Chappuis pour l’investiture PCSI

Au Gouvernement depuis 10 ans, David Eray ne bénéfice donc pas d’une prime automatique au sortant pour briguer la candidature. Les dossiers délicats et impopulaires qu’il a eu à traiter, à l’instar de celui de la géothermie, ont-ils poussé le parti à réfléchir à une alternative ? « Non, il n’est pas question d’alternative, ce sont deux candidats qui ont manifesté leur intérêt. Maintenant on fait table rase sur tout ce qui s’est dit et ce qui s’est fait, le PCSI s’est d’ailleurs montré neutre sur la géothermie. On reprend les candidatures, on auditionne les candidats, ce qui a déjà été fait en partie, et puis maintenant on doit analyser le côté politique, ce qui est très important », poursuit Sophie Guenot qui ne nie pas pour autant que le ministre PCSI a traversé quelques zones de turbulences. « Comme pour beaucoup de ministres... Notre ministre a eu une période un peu plus délicate, mais nous devons partir sur une base sereine pour analyser au mieux ces deux candidats ». /jpi