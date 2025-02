Les jeunesses jurassiennes auront aussi droit à leur « giron »

L’envie de fédérer les jeunesses du canton. La jeunesse des Franches-Montagnes annonce cette fin de semaine qu’elle organisera la première rencontre des jeunesses jurassiennes. L’événement doit se dérouler durant trois jours mi-juillet sur le site du Festival du Chant du Gros. Il se calquera sur les girons de la jeunesse qui existent déjà dans les cantons de Vaud et de Fribourg et proposera des joutes « champêtres » entre les différentes sections jurassiennes, des concerts, mais aussi de quoi accueillir le public venu assister aux épreuves. Le comité d’organisation espère pérenniser l’événement.





« Pourquoi on n’a pas ça chez nous ? »

L’impulsion a été lancée il y a un peu moins d’une année par Alexandre Frésard, président de la jeunesse des Franches-Montagnes. « On allait souvent aux girons de la jeunesse dans d’autres cantons. Et on se demandait pourquoi on n’avait pas la même chose chez nous. » L’idée a fait son chemin et elle est en passe de se concrétiser désormais. L’événement se déroulera du 11 au 13 juillet au Noirmont. L’objectif est de rassembler autour d’un événement fédérateur les différentes jeunesses du canton. « On n’a pas de fédération des jeunesses dans le Jura. L’idée c’est de réunir un peu tout le monde et de créer des relations dans tout le canton », explique Alexandre Frésard.