De nouvelles réflexions autour des fusions de communes dans le Jura

Le président de l’AJC estime, par ailleurs, que les nouvelles générations de politiciens sont plus ouvertes à parler de fusions. « Les plus jeunes sont moins attachés à l’aspect émotionnel de leur commune. Mais il faut faire attention aux autres générations d’électeurs, plus âgées, qui tiennent encore beaucoup à leur commune. On ne doit pas aller plus vite qu’il ne le faut. Au final, on est là pour apporter une satisfaction aux citoyens », conclut Lionel Maître.