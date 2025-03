Un jeune homme s’est rendu après l’agression lors du carnaval de Bassecourt

Quelques heures après la divulgation d’une affaire d’agression en marge du carnaval de Bassecourt le week-end dernier, un jeune homme âgé de 18 ans s’est spontanément rendu à la police. Sa famille avait déjà préalablement contacté les gendarmes. Selon le Ministère public, désormais saisi du dossier, « il a reconnu être l’auteur de la morsure au visage » qui a nécessité pour la victime une hospitalisation à Bâle et pas moins de 36 points de suture. Inconnu des services de police et sans antécédent, le jeune homme « avance une version différente du plaignant et affirme s’être débattu dans une bagarre dans laquelle il a aussi été blessé », précise le procureur en charge du dossier, Daniel Farine. Selon les éléments de l’enquête, les deux parties étaient sous l’emprise de l’alcool au moment de l’altercation qui s’est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi, en pleine festivités de carnaval. /jpi