Manfred Bühler fidèle à sa ligne sur Moutier

Manfred Bühler ne veut pas que le Conseil national se prononce sur Moutier. L’élu UDC du Jura bernois et maire de Cortébert a déposé jeudi une demande de non-entrée en matière sur le texte qui sera soumis au vote de la Chambre basse lundi, ultime étape avant le transfert effectif de la cité prévôtoise dans le canton du Jura le 1er janvier 2026.

Le transfert a déjà été massivement accepté par les parlements jurassiens et bernois et par la population des deux cantons, tandis que le Conseil des États s’est prononcé à l’unanimité mercredi en sa faveur. « On ne peut pas affirmer que la question ne fait plus débat, a justifié le conseiller national Manfred Bühler, puisqu’on est en train de dépecer toute une région. On sort la ville-centre de Moutier de son environnement naturel. » Pour l’élu du Jura bernois il n’est pas question de « trahir la région sur la ligne d’arrivée ».





Le vote « ne sera pas unanime »

Dans le cas où cette demande de non-entrée en matière est acceptée, le processus de transfert de la ville de Moutier serait stoppé et la cité prévôtoise resterait dans le canton de Berne. Un scénario peu probable, reconnaît l’élu agrarien qui garantit toutefois que le vote sur Moutier au National « ne sera pas unanime ». /rme-gtr