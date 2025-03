Entre le Jura et la Laponie par amour des chiens de traineaux

Juste avant Noël, le couple originaire du canton de Bâle, accompagné des quinze chiens, a quitté son domicile jurassien pour rejoindre son logement suédois. Le voyage a duré deux jours. « On roule à travers l’Allemagne avant de prendre le ferry. Ensuite, on a encore mille kilomètres pour rejoindre notre maison », explique Sebastian Fretz. Disposer d’un logement en Suède est un vrai gage de confort pour le musher qui profite des grands espaces nordiques. « Tu peux aller avec tes chiens dans la nature et tu ne vois personne », admire celui qui a tout de même constaté de vraies différences aux niveaux des interactions sociales entre la Suède et le Jura. Mais le Jurassien d’adoption, établi dans la région depuis près de dix ans, est conscient du privilège qui est le sien de pouvoir mener une double existence.