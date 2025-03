Une association citoyenne pour valoriser les initiatives à Moutier

« Vivre à Moutier », c’est le nom d’une association lancée officiellement ce lundi. Elle espère renforcer le tissu social en mettant en lumière tout ce qui se fait en Prévôté. L’association, présidée par Carolina Bieri, entend se faire connaître par une présence au marché de Moutier lors des deux prochains vendredis et lors de la foire du printemps le 11 avril. Plutôt que de mettre sur pied des événements, ses 12 membres visent un rôle de coordination et de communication, en particulier par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Pour le secrétaire de « Vivre à Moutier » Evan Schaffter, « ça vit à Moutier et on veut le montrer ». L’association peut aussi compter sur le soutien logistique des Commerçants et Artisans prévôtois (CAP). /rce