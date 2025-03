Les usagers du train devront faire preuve de patience entre Delémont et Bâle

La réalisation d'un tronçon à double voie de quatre kilomètres entre Grellingue et Duggingen permettra de faire circuler un train grandes lignes toutes les demi-heures sur l'axe Bienne-Delémont-Bâle à partir du 14 décembre 2025. Pour le démantèlement de l'infrastructure à simple voie et la construction de la double voie, le tronçon entre Grellingue et Duggingen doit être interdit au trafic des trains, ont souligné ce mercredi les CFF lors d'une conférence de presse. Et d'ajouter qu'il n'existe aucune autre solution pour concrétiser ce projet.

Trois lignes de bus de remplacement seront en service pendant la durée de l'interruption totale du trafic. Des bus vont circuler tous les quarts d'heure sans arrêt entre Laufon et Aesch. Actuellement, le temps de parcours entre Delémont et Bâle avec l'IC51 est de 32 minutes. Dès le 26 avril il sera porté à 58 minutes.

Outre l'offre de bus de remplacement, les CFF proposent des solutions alternatives pour désencombrer les routes : réduction sur le prix des places de stationnement P+Rail à différentes gares, offres chez des vendeurs locaux de vélos électriques, espace de coworking à Laufon et incitation au covoiturage. /comm+rce