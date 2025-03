La lutte contre les pigeons s’accélère à Delémont

La ville de Delémont ne reste pas les bras croisés face à la situation liée aux pigeons dans le centre ancien. Le Conseil communal l’a indiqué lundi soir en réponse à une question orale de Laurence Studer (UDC) lors de la séance du Conseil de ville. L’élue agrarienne a déclaré que les pigeons avaient envahi la vieille ville, ce qui crée des nuisances et des salissures importantes. Selon Laurence Studer, certains habitants ne peuvent plus profiter de leur terrasse. Le conseiller communal en charge de l’urbanisme lui a répondu qu’un plan d’action est sur les rails. « Nous avons informé les propriétaires que la commune souhaitait lancer un programme avec des mesures pour éviter les déjections de ces pigeons et mutualiser, si possible, les travaux par quartier », explique Emmanuel Koller. La ville a notamment demandé une offre à une entreprise pour l’installation de filets de protection au niveau de la ruelle du Cheval-Blanc.