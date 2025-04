Silver Dust sort un nouvel album et rend hommage à Arnaud Bédat

Silver Dust sort un nouvel album ce vendredi. « Symphony of chaos » contient 12 chansons. Son auteur Kiki Crétin, alias Lord Campbell, qui est aussi le chanteur du groupe de rock, a orienté son opus vers une musique plus heavy métal que ses précédentes créations. « C’est vraiment l’album que j’ai toujours voulu composer avec des sons électroniques, de musique classique et surtout ce côté métal », affirme le chanteur-compositeur jurassien qui estime que sa voix a évolué et lui permet de se développer dans ce style.

Très touché par la perte de son meilleur ami, le journaliste Arnaud Bédat en juillet 2023, Kiki Crétin a mis quelques mois avant de se lancer dans cette dernière création. Il la qualifie d’ailleurs de thérapie pour faire le deuil. La chanson « Goodbye » a été spécialement composée pour rendre hommage à son ami disparu.