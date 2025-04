Le quart d’heure vaudois pour le Concours suisse des produits du terroir

Le Concours suisse des produits du terroir se mettra à l’heure vaudoise pour sa 11e édition. La manifestation qui se tient tous les deux ans accueillera le canton de Vaud comme hôte d’honneur du 26 au 28 septembre prochains à Courtemelon. Le programme a été présenté ce mardi au célèbre restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier, tenu par Franck Giovannini. Plus de 1'200 spécialités issues de 400 producteurs venus de toute la Suisse sont attendues dans le Jura pour s’affronter dans le but de décrocher les médailles nationales. La remise des prix et la soirée de gala se dérouleront le vendredi 26 septembre à Cinémont, à Delémont, en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin. Les produits régionaux auront préalablement été évalués par cinq jurys d’experts composés de spécialistes, producteurs et consommateurs. Quant au Marché des terroirs, il se tiendra les 27 et 28 septembre sur le site de Courtemelon de la Fondation rurale interjurassienne. Pas moins de 150 exposants présenteront leurs produits. Les organisateurs attendent 15'000 visiteurs sur l’ensemble du week-end.

L’ensemble de la manifestation change, par ailleurs, de nom à l’occasion de sa cuvée 2025 pour devenir le « Festival Terroir Suisse ». Le responsable de la communication de l’événement, Olivier Boillat, relève que la nouvelle appellation met davantage en lumière toutes les animations qui se déroulent pendant les trois jours de fête. Des balades en chars attelés pour aller à la rencontre des trois fermes qui se situent aux environs de Courtemelon figurent parmi les nouveautés de l’édition 2025. « L’idée vise à monter au grand public comment est fait le lait ou encore comment se cultive le blé », souligne Olivier Boillat. Une grande halle sera également montée sur le site pour présenter des vaches en partenariat avec l’association Vache mère Suisse.