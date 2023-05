Le 10e Concours suisse des produits du terroir officiellement ouvert

Des produits du terroir, des producteurs, des consommateurs et des médailles : la 10e édition du Concours suisse des produits du terroir aura lieu les 23 et 24 septembre à Courtemelon. Un jury composé de spécialistes, de producteurs et de consommateurs évaluera d’ici là près de 1'000 spécialités issues de toute la Suisse. Il attribuera des médailles de bronze, d’argent et d’or.

Dans le cadre de la manifestation bisannuelle, le Marché des terroirs permettra au 10'000 à 15'000 visiteurs attendus durant le weekend de déguster les produits d’environ 150 exposants. Plusieurs animations émailleront la manifestation, dont une conférence baptisée « Terroirs – Plaisirs durables » le vendredi 22 septembre et qui vise à réfléchir sur les questions de durabilité qui entourent les produits du terroir, des « ateliers du goût » dirigés par des chefs cuisiniers, un concours de barbecue ou encore Artisa’Malt, qui présentera des bières artisanales suisses.

L’invité d’honneur a également été dévoilé : il s’agit du canton de Berne. Pour Michael Gysi, responsable de l’Office cantonal bernois de l’agriculture et de la nature, cela représente une belle opportunité : « C’est une chance pour le canton de Berne de présenter ses produits et les gens qui sont derrière ces produits. On est en train de définir les produits que les visiteurs pourront déguster, mais je peux déjà vous dire qu’ils seront intéressants. »

La manifestation suit les même grandes lignes depuis 10 éditions : « On veut que les gens puissent découvrir les circuits courts, le bonheur des goûts, des échanges avec les consommateurs. On veut renouer le lien entre producteurs et consommateurs. C’est important que les gens puissent savoir d’où vient ce qu’ils mangent, parce qu’on a énormément de gaspillage en Suisse, parfois un certain mépris du respect que l’on devrait avoir pour l’alimentation », explique Olivier Boillat, responsable de la communication du Concours suisse des produits du terroir. Le terroir n’en est pas pour autant réfractaire à quelques innovations bien senties. Un exemple ? « Depuis la dernière édition, on attribue un prix de l’innovation, qui récompense un produit particulièrement durable », évoque Olivier Boillat.