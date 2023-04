Un club pour créer du lien entre terroir et entreprises

Amener les produits du terroir dans les entreprises. C’est l’objectif d’un nouveau club lancé mercredi par l’Association des producteurs de produits régionaux labellisés du Jura et du Jura bernois (APPR). Le Club Terroir Juraregion, c’est son nom, se veut un nouvel outil qui doit permettre d’accroître les liens entre producteurs et entreprises. Le président de l’APPR, Romain Bürki, constate que les produits et activités proposés par ses membres ne sont pas toujours connus de tous. « On va souvent regarder ailleurs avant de voir ce qu’on a chez nous alors que l’on propose ici des choses incroyables », note-t-il. Les entreprises représentent selon lui un excellent levier. « Elles sont demandeuses d’activités pour leurs employés. Bien souvent, elles proposent des cadeaux sous forme de bons. L’idée est de les encourager à se tourner vers les produits de la région. »