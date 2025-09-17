Des produits laitiers scrutés et goûtés à la FRI

Le jury a participé mercredi à la 5e et dernière journée de dégustation à la Fondation Rurale Interjurassienne pour le Concours suisse des produits du terroir qui se tiendra du 26 au 28 septembre à Courtemelon. 392 produits laitiers ont été notés.
Fromages, yoghourts, crème et beurre ont envahi les locaux de la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) ce mercredi. 392 produits laitiers ont été dégustés et notés par le jury du jour, composé d’une quarantaine de personnes, dans le cadre de la 11e édition du Concours suisse des produits du terroir. Ils représentent plus du tiers des produits en compétition. « C’est une ruche à Courtemelon ces jours ! » s’exclame Olivier Boillat, responsable communication à la FRI. Les quelque 200 jurés au total se sont retrouvés à cinq reprises pour évaluer les 1'170 produits. La manifestation, rebaptisée Festival Terroir Suisse, se tiendra du 26 au 28 septembre à Courtemelon.
Un trio qui scrute, sent et goûte
Pour évaluer les aliments en compétition, chaque table comporte trois jurés. « Idéalement, il faudrait un producteur, un spécialiste et un consommateur par table », estime Nadège Koller. La responsable des dégustations pour le Concours suisse des produits du terroir explique qu’au centre de chaque table se trouvent des pommes, de l’eau, du pain et du thé noir : « Ça permet aux jurés de refaire leur palais et de repartir fraichement pour un nouveau produit ».
Nadège Koller : « En général, les jurés sont là depuis assez longtemps, sont épicuriens et connaissent bien les produits. »
Tout le monde peut s’annoncer et devenir juré. Mais il faut que la personne « ait du plaisir à déguster des produits et qu’elle soit ouverte d’esprit », précise Nadège Koller. Une petite formation en ligne, disponible en plusieurs langues, est dispensée au préalable, ainsi qu’une heure d’instruction et de dégustation spécifique le jour J.
Ce qui plait dans ce concours à un juré, en pleine évaluation d’un fromage, c’est « le travail des artisans qui savent sublimer un produit d’apparence simple pour en faire un produit d’exception ». « Je trouve intéressant de pouvoir redéguster des produits qu’on connait, comme le Gruyère, mais à l’aveugle. On se rend compte des typicités du produit », explique une jurée qui confie être baignée depuis sa plus tendre enfance dans le lait. Il était donc évident pour elle d’intégrer le jury en 2007.
Au total, 1’170 produits sont en compétition. 307 proviennent du canton de Vaud, l’hôte d’honneur cette année, 190 de Fribourg, 138 du Valais, 136 de Berne et aussi 136 du Jura. La remise des médailles du Festival Terroir Suisse se déroulera le vendredi 26 septembre à Cinémont à Delémont avec la présence du conseiller fédéral Guy Parmelin. Le programme complet de la manifestation est à retrouver ici. /ech