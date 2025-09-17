Des produits laitiers scrutés et goûtés à la FRI

Fromages, yoghourts, crème et beurre ont envahi les locaux de la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) ce mercredi. 392 produits laitiers ont été dégustés et notés par le jury du jour, composé d’une quarantaine de personnes, dans le cadre de la 11e édition du Concours suisse des produits du terroir. Ils représentent plus du tiers des produits en compétition. « C’est une ruche à Courtemelon ces jours ! » s’exclame Olivier Boillat, responsable communication à la FRI. Les quelque 200 jurés au total se sont retrouvés à cinq reprises pour évaluer les 1'170 produits. La manifestation, rebaptisée Festival Terroir Suisse, se tiendra du 26 au 28 septembre à Courtemelon.





Un trio qui scrute, sent et goûte

Pour évaluer les aliments en compétition, chaque table comporte trois jurés. « Idéalement, il faudrait un producteur, un spécialiste et un consommateur par table », estime Nadège Koller. La responsable des dégustations pour le Concours suisse des produits du terroir explique qu’au centre de chaque table se trouvent des pommes, de l’eau, du pain et du thé noir : « Ça permet aux jurés de refaire leur palais et de repartir fraichement pour un nouveau produit ».