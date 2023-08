Neuf nouveaux arboriculteurs diplômés

Après avoir passé avec succès leur examen final, neuf participants ont obtenu leur diplôme d’arboriculteur patenté vendredi. Ils ont suivi une formation de 32 jours répartis sur deux ans. Les nouveaux arboriculteurs sont : Jean-Louis Brahier de Courcelon ; François Duay de Corban ; Sabine Ennesser de Pleujouse, Mathieu Gigon de Courtedoux ; Joseph La Commare de Glovelier ; Matthieu Meusy de Boncourt ; Mario Pfister de Coutemautruy ; Patrick Quiquerez de Granfontaine ; Valérie Voisard Bourquard de Fontenais.

Ce cours est proposé par la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI). Il a pour objectif de transmettre aux participants les compétences nécessaires à la planification, à la mise en place, à l’entretien et à la gestion d’un verger. Une part importante de l’instruction est portée à la transformation et à la valorisation des fruits, selon un communiqué transmis par la FRI. La formation a été animée par Victor Egger, responsable de la station d’arboriculture avec le soutien de moniteurs arboricoles et d’experts dans certains domaines spécifiques. Un nouveau cycle de formation débute cet automne. Une soirée d’information est prévue le lundi 28 août à 18h30 à Courtemelon. /comm-ech