Du champ à l’assiette… des élèves jurassiens

Les cantines scolaires se mettent à la mode régionale. Depuis août dernier, cinq restaurants dans la Vallée de Delémont mettent les produits régionaux à l’honneur dans leurs menus. Objectif à terme : 50% de produits régionaux et 25% de produits BIO dans les assiettes. Les divisions commerciale, artisanale et santé-social-arts du CEJEF, le collège de Delémont et le restaurant de la Fondation rurale interjurassienne (FRI) sont concernés. Une opération réalisée par la FRI sur mandat du Département jurassien de la formation. En chiffres, 13 personnes ont été engagées par la FRI pour préparer 50'000 repas par année soit plus de 300 par jour.