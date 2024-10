Beau succès pour le Marché paysan de Loveresse

La 27e édition du Marché paysan de Loveresse a eu lieu samedi dans les bâtiments de la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI). En plus de profiter des traditionnels produits régionaux, cette année, les visiteurs ont pu prendre part à différents ateliers de fromagerie et de boulangerie ou encore découvrir les particularités du métier de maréchal-ferrant. Près de 1'500 personnes sont venues à la rencontre des producteurs de la région.





Un marché en plein essor

Fromages, charcuteries, pains et pâtisseries. Cette 27e cuvée du Marché paysan de Loveresse avait, comme à chaque fois, de quoi ravir les papilles des plus gourmands. En presque trente ans d’existence, l’événement n’a cessé d’évoluer, le nombre de producteurs présents a grossi au fil des éditions, tout comme l’assortiment proposé qui s’est également étoffé. « On arrive aujourd’hui à peu près à faire toutes ses courses dans un marché paysan comme celui de Loveresse », se réjouit Olivier Boillat, responsable communication pour la Fondation Rurale Interjurassienne.





Un acte de résistance

Mais au-delà de l’intérêt que l’on peut avoir pour les produits régionaux, aussi bons soient-ils, neuf mois après le début des révoltes paysannes en Suisse et dans la région, vient-on toujours au Marché paysan de Loveresse pour les mêmes raisons qu’avant ? Le mouvement initié en début d’année par les agriculteurs a-t-il impacté d’une manière ou d’une autre la manifestation ? « On est plutôt dans un acte militant qu’on sent de plus en plus de la part de nos agriculteurs », remarque Olivier Boillat. Le porte-parole de la FRI constate aussi que de plus en plus de producteurs saisissent mieux aujourd’hui l’importance de ce genre de manifestations, où il est possible et facile d’aller à la rencontre du consommateur et d’échanger avec lui.