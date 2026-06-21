Le terroir jurassien star d’un dîner parisien

« C’est un vrai stress, une charge administrative conséquente. Il a fallu tout peser, empaqueter, spécifier quel produit est dans quelle caisse… et si le camion est bloqué à la douane, il y aura des paysannes qui attendront à Paris sans savoir quoi faire », rigole Edwige pour évacuer la pression. Une fois dans la capitale mardi après-midi, les neuf Jurassiennes qui ont fait le déplacement auront environ 24h pour confectionner et dresser le banquet pour l’ouverture des portes de l’ambassade à 18h00.





« Pouvoir lire dans leurs yeux la fierté de l’avoir fait »

« J’espère que le public sera conquis. Mais pour moi une opération réussie, ce sera de pouvoir lire dans les yeux des paysannes leur fierté de l’avoir fait, d’être allées à Paris et d’avoir mis notre savoir-faire sur une grande table dans une ambassade », avance Edwige Steulet. Ajoutez à cela l’exposition de notre savoir-faire horloger, une messe aux teintes jurassiennes le lendemain à Notre-Dame, cathédrale reconstruite avec quelques poutres jurassiennes, et c’est tout le Jura, petit territoire d’irréductibles débrouillards, qui pourra être fier. /jpi