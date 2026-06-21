Le terroir jurassien star d’un dîner parisien

Les produits des fermes jurassiennes seront ce mercredi les stars d'un dîner parisien ! Le Canton du Jura est l’invité ce 24 juin de la « Soirée Suisse 2026 » de l’ambassade de Suisse en France. Et le buffet pour quelque 500 convives, dans la capitale mondiale de la gastronomie, sera assuré par les Paysannes jurassiennes et leur service traiteur « Saveurs paysannes » avec des produits 100% locaux issus de nos fermes. « Exporter notre savoir-faire aussi loin et pour un aussi grand évènement, c’est une première ! Représenter l’agriculture jurassienne, c’est un honneur et un grand défi, ce sera une belle vitrine », se réjouit Edwige Steulet, présidente de l’Association des paysannes jurassiennes.
Edwige Steulet : « Faire rayonner le terroir jurassien de A à Z. »
Des pételats aux floutes en passant par les striflates et les grands classiques de la région telle la Tête de moine, l’idée sera d’en mettre plein les papilles de la haute société parisienne avec plus d’une cinquantaine de produits du terroir sélectionnés. « Il a fallu faire des choix, ça n’a pas été facile, et on a fait attention à sélectionner des produits de tous les districts », glisse Edwige Steulet. Ces derniers jours, l’organisation ressemble « à une vraie fourmilière » pour confectionner ce qui peut déjà être fait à l’avance. « Lundi, il faudra aller avec le camion frigorifique chercher les produits chez toutes les productrices, dans chaque district », s’effraie la présidente qui craint le passage en douane plus que les 500 convives.
Une sacrée logistique
« C’est un vrai stress, une charge administrative conséquente. Il a fallu tout peser, empaqueter, spécifier quel produit est dans quelle caisse… et si le camion est bloqué à la douane, il y aura des paysannes qui attendront à Paris sans savoir quoi faire », rigole Edwige pour évacuer la pression. Une fois dans la capitale mardi après-midi, les neuf Jurassiennes qui ont fait le déplacement auront environ 24h pour confectionner et dresser le banquet pour l’ouverture des portes de l’ambassade à 18h00.
« Pouvoir lire dans leurs yeux la fierté de l’avoir fait »
« J’espère que le public sera conquis. Mais pour moi une opération réussie, ce sera de pouvoir lire dans les yeux des paysannes leur fierté de l’avoir fait, d’être allées à Paris et d’avoir mis notre savoir-faire sur une grande table dans une ambassade », avance Edwige Steulet. Ajoutez à cela l’exposition de notre savoir-faire horloger, une messe aux teintes jurassiennes le lendemain à Notre-Dame, cathédrale reconstruite avec quelques poutres jurassiennes, et c’est tout le Jura, petit territoire d’irréductibles débrouillards, qui pourra être fier. /jpi