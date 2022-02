Est-ce que terroir peut rimer avec esthétique ?

Valoriser le terroir à travers un livre. C’est l’objectif du Réseau des villes de l’Arc jurassien qui souhaite sortir un ouvrage en collaboration avec les éditions « Just du Goût ». Ce recueil veut mettre en avant les spécialités du terroir, par exemple l’absinthe et la damassine, la Tête de Moine et le Vacherin Mont d’Or, le totché et la saucisse aux choux. Des recettes devraient garnir le livre, mais aussi des portraits, des adresses ou encore des fêtes emblématiques.

Pour étoffer l'ouvrage, le Réseau des villes de l’Arc jurassien vient de lancer un concours photos. Il espère ainsi faire appel à la créativité de la population qui pourra envoyer ses clichés liés au terroir jusqu’au 13 mars, à l’adresse contact@justedugout.com. Et il s’agira de faire preuve de créativité en variant angles, lumières et type de photos pour convaincre le jury.