Les Franches-Montagnes ne sont pas mises de côté par le Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien assure ne pas délaisser le district des Franches-Montagnes. L’exécutif cantonal a répondu en ce sens à une question écrite du député suppléant PLR Anael Lovis. Notamment à la suite du report des travaux de rénovation de l’ancienne Préfecture de Saignelégier, l’élu des Genevez s’interrogeait sur l’engagement du Canton envers le district taignon.

Le Gouvernement affirme ne pas négliger les Franches-Montagnes et commence par rappeler les investissements réalisés ces dix dernières années dans le district. Il met en avant la réfection de la H18 entre Le Noirmont et Le Boéchet, l’alésage du tunnel de La Roche, la construction d’une gare au Noirmont ou encore les travaux en cours pour revitaliser les tourbières de la Gruère et du Prédame.

Des projets sont aussi prévus jusqu’en 2026, comme l’assainissement de l’ancienne Préfecture de Saignelégier. « Au-delà de cette échéance, il reviendra au Parlement de statuer sur le nouveau plan financier et la planification des investissements 2027-2031 », notent les autorités cantonales.

Anael Lovis se dit « plutôt pas satisfait » de cette réponse même s’il avoue devoir encore analyser plus en détail son contenu. Concernant l’argument des investissements, « je ne vais pas remercier le Gouvernement d’avoir respecté la loi », nous a-t-il indiqué.





Penser à tous les districts

Au niveau de la décentralisation des services de l’État, le Gouvernement veille à satisfaire tous les districts. Il dit s’engager à « respecter le principe de décentralisation inscrit dans la Constitution cantonale », mais qu’il doit aussi organiser son administration « afin de garantir une gestion optimale et équilibrée des services publics. »

C’est pourquoi il ne juge pas nécessaire actuellement d’implanter une autre antenne de son administration dans les Franches-Montagnes après le départ du Bureau des personnes morales des Breuleux vers Moutier lié au « regroupement dans la cité prévôtoise de l’ensemble des unités du Service des contributions. » Un élément que regrette Anael Lovis.

L’exécutif jurassien rappelle la présence dans le district de plusieurs services décentralisés comme une permanence de l’Office des poursuites et faillites, la Recette et administration de district ainsi que le préposé à la protection des données et à la transparence.

Les Franches-Montagnes pourraient aussi profiter d’un guichet physique unique et ainsi éviter des déplacements à Delémont ou Porrentruy. Cela dépendra de l’efficacité du dispositif qui sera testé à Moutier lors de son intégration dans le Jura avant d’être étendu aux autres districts.





Une place forte du canton

Le Gouvernement termine son argumentation en écrivant que « les Franches-Montagnes occupent une place essentielle dans la Conception directrice du développement territorial 2030 », que Saignelégier est défini comme l’un des trois pôles régionaux du canton et que le district bénéficie d’une zone d’activités d’intérêt cantonal au Noirmont et dans le chef-lieu. L’exécutif souligne encore le fait que « les Franches-Montagnes constituent également un pôle touristique majeur pour le canton. » /nmy