Intéresser les jeunes au bénévolat de manière ludique

La Croix-Rouge jurassienne veut s’ouvrir à la jeunesse. Elle lance une nouvelle offre d’activités destinées aux personnes âgées de 12 à 30 ans. Ce projet bénéficie du soutien du Pour-cent culturel Migros et de la Croix-Rouge Suisse. De la zoothérapie, de la méditation, un atelier peinture, de la friperie, de la marche et de la course à pied, un loto intergénérationnel ou encore un atelier pour apprendre à constituer un dossier de postulation sont au programme. « Le but est double. Il s’agit d’offrir des prestations qui sont un peu originales, avec un catalogue d’activités fait par et pour les jeunes. L’objectif est aussi d’agrandir le cercle de nos bénévoles avec ces jeunes, en les encourageant à faire ces activités et en les sensibilisant au fait qu’il y a besoin d’un petit encadrement », explique le président de la Croix-Rouge jurassienne Yann Rufer.