Un camion poubelle électrique pour les districts de Delémont et Porrentruy

Les habitants des districts de Delémont et Porrentruy devraient apercevoir prochainement un nouveau véhicule destiné au ramassage des ordures : un camion poubelle 100% électrique. Le tout premier du genre pour l’entreprise Gotri SA, basée à Develier, et qui sera opérationnel sur les périmètres du Syndicat pour l'Élimination des Ordures du District de Delémont (SEOD) et Syndicat Intercommunal du District de Porrentruy (SIDP). « Le camion électrique parcourra environ 30'000 kilomètres par an, remplaçant un véhicule diesel équivalent. Cette transition permet à GOTRI SA de réaliser une économie estimée aujourd’hui à 50 tonnes de CO2 par année », précise dans un communiqué l’entreprise qui dispose déjà depuis trois ans d’un camion électrique dédié aux transports de bennes. /comm-jpi