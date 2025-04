Les outils en faveur de la santé mentale des jeunes sont utilisés dans le Jura

Les mesures mises en place pour améliorer la santé mentale des jeunes jurassiens trouvent leur public. Le Gouvernement a dressé un état des lieux sur cette thématique en réponse à une question écrite de la députée Sophie Guenot (PCSI). L’élue franc-montagnarde a voulu savoir si le programme santépsy-ados-jura a rencontré un certain intérêt depuis son lancement il y a trois ans. Porté par le Canton et la Fondation O2, il est principalement destiné à donner des outils aux professionnels et aux proches qui entourent les adolescents jurassiens. L’exécutif informe que dans ce cadre, 56 personnes ont été formées aux premiers secours en santé mentale ENSA, dont 19 en ce début d’année, et que 20 autres le seront cet été. Il indique aussi que 185 professionnels ont participé aux lunchs santé organisés chaque automne, et que 16 personnes travaillant avec des jeunes de 12 à 25 ans ont suivi l’an dernier une formation supplémentaire santépsy.ch. Le programme dispose aussi d’un site internet de plus en plus consulté avec près de 3'000 visites l’an dernier. Un chiffre qui a plus que doublé depuis la mise en ligne il y a trois ans. Et sur les réseaux sociaux, la campagne lancée entre septembre et décembre derniers a atteint près de 28'000 personnes. L’exécutif jurassien rappelle l’existence de deux plateformes supplémentaires à l’attention des jeunes : ciao.ch et ontecoute.ch permettant d’échanger avec des professionnels de la santé mentale.





Une volonté de développement

A l’avenir, le Gouvernement envisage de poursuivre les différents programmes en cours. De possibles mesures complémentaires pourraient intervenir selon les moyens financiers à disposition dans le cadre du budget. L’exécutif imagine un renforcement des formations pour les professionnels avec des actions destinées aux enfants de 5 à 11 ans ou la création d’un groupe de travail incluant les jeunes afin de définir les besoins et développer des projets adaptés.





Une problématique chiffrée dans le Jura

Sophie Guenot s’inquiète d’une position publiée récemment par la commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse stipulant que les troubles de la santé mentale sont actuellement le principal problème de santé chez les enfants et les jeunes en Suisse. Dans sa réponse, le Gouvernement jurassien présente des chiffres cantonaux en s’appuyant sur les entités en contact avec les jeunes, en particulier les infirmières scolaires. Ces dernières ont constaté une évolution. Durant la période 2022-2023, 4,2% des élèves reçus ont été orientés vers des professionnels de la santé mentale, contre 2,8% quatre ans plus tôt. L’exécutif rappelle aussi que le sondage « Jura jeunes 4.0 » publié en 2021 a montré que 15% des enfants et 14% des jeunes vivent du stress et/ou de l’angoisse au quotidien. /nmy