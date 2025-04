Damien Chappuis, une « forte expérience à mettre au service du canton »

Maire de Delémont depuis 10 ans, ancien député, il devra encore être officiellement adoubé mercredi prochain par l'assemblée de son parti, mais ne cache pas son émotion. « Le Jura, c’est dans mes tripes. Être un jour au Gouvernement jurassien, c’est comme un rêve de gosse », confie Damien Chappuis qui voit son expérience au sein des instances communales comme un atout. « Je ressens une vraie attente de la population, besoin de renouveau, de clarté, de proximité, ce sont vraiment des choses qui m’engagent. Ça fait plus de 15 ans que je suis au sein de l’exécutif à Delémont, j’ai acquis une forte expérience que j’ai envie de mettre à disposition de l’ensemble du canton », avance l’actuel maire de Delémont.







« Une chance d’avoir acquis cette expérience »

Sa commune a cependant connu des jours meilleurs et les récents déboires financiers ont conduit le peuple à retoquer le budget qui prévoyait une hausse d’impôt, et par ricochet contraint les autorités communales à réduire l’appareil administratif. Damien Chappuis n’y voit pas un déficit d’image électorale et encore moins à un frein à sa candidature. « Au contraire c’est une chance parce que j’ai acquis de l’expérience dans cette traversée un petit peu sombre, remarqué comment on peut redresser la barre. On a changé de cap avec le paquebot que l’on dirige », plaide le candidat PCSI qui entend apporter sa contribution pour « remodeler ce canton à l’intérieur, mais aussi hors de l’administration » en profitant notamment de l’arrivée de Moutier pour mener ces réformes. /jpi