Eugénie Rebetez fera son retour au Soleil

Le Soleil accueillera Eugénie Rebetez pour son « Comeback » solo, presque 20 ans après ses premiers pas sur scène, au même endroit. Elle présentera son nouveau « One Woman Show », les 5 et 6 décembre à Saignelégier, ses uniques dates dans le Jura. Danse, chant et comédie seront au programme pour ce nouveau seul en scène dans lequel elle incarnera une héroïne pleine d’ambivalences.

La danseuse et musicienne Baby Volcano se produira le 4 octobre au Soleil. Il s’agit également de son unique représentation dans le Jura. Première artiste jurassienne à fouler la mythique scène de l’Olympia de Paris, Lorena Stadelmann explore ses racines guatémaltèques en mêlant rap, électro et musiques latines.

La comédienne franc-montagnarde Laura Chaignat complète l’affiche avec son nouveau seul en scène « Les amis ça s’arrose combien de fois par semaine ? ». Un spectacle dans lequel l’artiste s’interroge sur la place de l'amitié dans sa vie, après avoir longtemps priorisé sa carrière et sa vie amoureuse. Une pièce à découvrir les 24, 25 et 26 octobre.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte ici. /comm-mlm