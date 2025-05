Un chantier de plusieurs mois au cœur des Breuleux

Le trafic sera interrompu pendant cinq mois à la rue de la Gare aux Breuleux. Des travaux de réaménagement vont se dérouler du 5 mai au 30 septembre au cœur de la commune franc-montagnarde. Ils seront organisés en deux temps avec une première intervention sur un tronçon de 350 mètres. « La phase de départ sera comprise entre le rond-point et la station-service. Il y aura une réfection de la chaussée, des trottoirs, de la place de la Gare et des canalisations », détaille le conseiller communal brelotier en charge des travaux publics. Luc Baume précise que « les travaux se feront en demi-chaussée ce qui permettra aux riverains d’accéder à leur logement. » En ce qui concerne le trafic de transit quotidien, une déviation sera mise en place via la rue de l’Industrie. Et puis plusieurs commerces se trouvent dans le secteur du chantier. Le conseiller communal se veut rassurant : « les commerces resteront accessibles. »

La deuxième phase du chantier concernera le secteur partant de la station-service jusqu’à l’hôtel de la Balance qui se trouve à la sortie des Breuleux en direction de La Chaux-de-Fonds. Elle ne dispose pas encore de calendrier. Un crédit de 2,4 millions de francs a été accepté en 2023 en assemblée communale pour couvrir le coût des travaux. Le Canton du Jura et les Chemins de fer du Jura mettront aussi la main au porte-monnaie. /nmy