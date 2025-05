Au temps du folk en patois jurassien

La Bretagne a Alan Stivell, la Corse Canta u populu corsu et le Jura avait… Tétralyre. Le groupe folk composé de quatre musiciens - Pierre-André Chevalier, Bernard Lachat, Pascal Moeschler et Vincent Oeuvray - était actif dans les années 70 en pleine effervescence de la création du canton du Jura. Tétralyre reprenait alors de vieilles chansons populaires en patois jurassien adaptées à la sauce folk. Le groupe s’était produit non seulement dans la région, mais aussi lors de grands festivals comme celui du Gurten, près de Berne, devant près de 10'000 personnes, en 1979. Il avait également joué à Delémont lors de la fête qui avait fait suite au vote fédéral sur la création du canton du Jura, le 24 septembre 1978. Tétralyre vient de sortir un CD qui reprend les morceaux joués lors des festivals folk de Lenzburg en 1978 et en 1979. L’album s’intitule « Un monde en soi » et est accompagné d’un livret documentaire. François Comte a rencontré Pierre-André Chevalier et Bernard Lachat, deux membres du groupe Tétralyre qui s’était séparé en 1979.