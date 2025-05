« Café des Arts » : le nouveau roman de Pierre-François Chatton

En ce premier lundi du mois, « La Matinale » ne déroge pas à la tradition : c’est une sortie littéraire qu’on vous propose, un roman signé Pierre-François Chatton, journaliste à la retraite installé à Delémont. Dans « Concessions », paru aux éditions Isca-Livres en mars dernier, le lecteur peut suivre le jeune cuisinier Ferdinand et Karl, jeune architecte, et voyage de Lausanne en Chine, de Munich à la Russie. L’auteur a déroulé « une pelote de laine », pour aboutir à « une galerie de personnages ». Les héros évoluent durant les deux guerres mondiales et à travers leurs rencontres, les amours et leurs concessions, c’est aussi l’actualité internationale de l’époque qui se dévoile. « Comme journaliste, je m’intéressais à l’histoire immédiate. Ayant pris un peu de recul, je m’intéresse plus à l’histoire passée et j’ai envie de la partager », explique Pierre-François Chatton. Des personnalités historiques de l’Arc jurassien, comme Le Corbusier, rencontrent ses personnages de fiction. « C’est d’abord un travail de recherche, une année de recherche historique, et, quand j’estime avoir suffisamment de matière, je me mets à écrire », ajoute l’auteur. « C’est un roman, il faut avoir du plaisir à le lire, et si on peut apprendre deux ou trois petites choses au passage, c’est pas mal », dit encore Pierre-François Chatton dont le livre sera verni ce mercredi soir à 20h à la FARB à Delémont. /mmi