Davantage de nids de frelons asiatiques détruits l’an dernier dans le Jura

Le frelon asiatique poursuit sa progression dans le Jura. L’insecte qui s’en prend aux abeilles s’installe durablement, indique un communiqué publié ce mercredi par le groupe de pilotage mis en place l’an dernier par le canton et qui est placé sous la direction de la Fondation rurale interjurassienne (FRI). Les efforts se poursuivent toutefois pour freiner sa propagation. Pas moins de 36 nids ont été détruits l’an dernier sur le territoire cantonal, contre 25 en 2023. La progression annuelle est qualifiée de « modérée » probablement en raison d’une « météo peu favorable au développement de l’espèce ». Le groupe de pilotage qui réunit la Fédération jurassienne d’apiculture (FJA), le CABI, la FRI et l’Office cantonal de l’environnement, est désormais « pérennisé » et a « démontré son efficacité ». Il a pour tâche notamment de coordonner les actions de sensibilisation, de formation et de lutte. L’État jurassien continuera ainsi cette année à « soutenir financièrement le groupe de pilotage et contribuera aux frais d’élimination des nids, dans la limite des ressources disponibles et en priorité pour la protection des ruchers. » Le communiqué précise que « des financements complémentaires seront nécessaires, si la propagation devait s’intensifier. » Le texte souligne également qu’une « élimination systématique, notamment des nids secondaires, reste difficilement soutenable face à la dynamique de propagation » du frelon asiatique. Il faut donc « s’attendre à un impact grandissant sur les insectes pollinisateurs et le monde apicole devra s’adapter à la présence durable du prédateur. »





Appel à signaler les frelons asiatiques et les nids

Avec le retour des beaux jours, la population est appelée à la vigilance afin de repérer les nouveaux nids qui se forment souvent à faible hauteur dans des cabanes de jardin ou sous les avant-toits. Elle est encouragée à signaler toute observation suspecte d’individus ou de nids sur la plateforme frelonasiatique.ch. Les sociétés d’apiculture animent également une permanence téléphonique par district avec toutes les informations utiles en ligne sur cette page. En cas de nid proche d’habitations ou d’activités humaines, et après confirmation qu’il s’agit bien de frelons asiatiques, les particuliers sont invités à mandater un spécialiste pour procéder à son élimination. Les frais peuvent généralement être couverts par les assurances, comme pour les nids de guêpes. Une liste des prestataires habilités est disponible sur la page du Canton. /comm-fco