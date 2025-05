La piscine plein air de Delémont s’ouvre au public dès samedi

Les baigneurs et baigneuses pourront à nouveau profiter des bassins de la piscine de Delémont dès samedi 17 mai et jusqu’au 14 septembre. La piscine couverte sera quant à elle fermée du 5 juillet au 31 août pour travaux d’entretien. Les renseignements concernant des changements d’horaires liés à la météo et autres informations sont à retrouver sur le site de la Ville ou 032 421 66 30.

Le restaurant de la Blancherie, repris depuis le mois de mars par Gerardo et Giuseppe, propose désormais une nouvelle terrasse couverte, rappelle le service des sports dans son communiqué ce mercredi. /comm-mlm