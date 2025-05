Une exposition pour parler de santé mentale aux jeunes

L’exposition «C’est pas tabou d’être à bout », présentée par la Fondation 02 à l’ancien hangar des pompes à Delémont, veut déstigmatiser la santé psychique. Mise sur pied par des jeunes et pour des jeunes, Camille Boillat, chef de projet à la Fondation O2 explique que « c’est important d’intégrer les jeunes dans l’élaboration d’expositions comme celle-ci afin d’avoir des moyens de communication qui parlent à cette génération ». L’objectif est de renforcer les connaissances autour de la santé mentale de manière attractive. Chaque visiteur incarne un avatar souffrant d’un trouble psychique, et doit identifier les ressources appropriées pour lui apporter le soutien nécessaire. Développée par le service de la santé publique de Neuchâtel, c’est la Fondation O2, chargée de promouvoir la santé et la prévention dans le Jura, qui a permis d’organiser l’exposition à Delémont. Ouverte au public tous les samedis du mois de mai, elle accueille également de nombreuses classes à travers des visites accompagnées et des animations. /age