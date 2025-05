Les travaux aux étangs des Pommerats ne sont pas contestés

La voie est libre pour les travaux prévus aux étangs des Pommerats. La commune de Saignelégier n’a reçu aucune opposition au plan spécial « Etangs de la Roche aux Morts ». Le dossier sera traité par le Conseil communal lundi prochain puis remis au Canton du Jura pour approbation, nous ont indiqué les autorités taignonnes ce mercredi. Les étangs de la Roche aux Morts sont inscrits depuis 2001 à l’Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale. Dans ce cadre, l’Office jurassien de l’environnement (ENV) prévoit diverses interventions.

La parcelle en question appartient à un privé. Le nouveau propriétaire des lieux a accepté de mener des travaux en faveur des batraciens. Le chantier doit se tenir de septembre à octobre. Il prévoit de colmater une fuite qui assèche l’étang amont. La digue qui sépare les deux plans d’eau sera refaite, la berge étanchéifiée, et un accès en groise aménagé, nous a expliqué Marc Mallet qui est en charge des travaux de restauration en milieu humide à l’ENV. Et puis la création d’un batardeau permettra de réguler les niveaux d’eau entre l’étang aval et amont. Ce dernier sera également agrandi. « Les poissons se nourrissent des larves de batraciens c’est pourquoi il n’en restera que dans la partie en aval et non plus en amont », ajoute le collaborateur scientifique. La Confédération supportera 75% des coûts des travaux alors que le reste sera endossé par le propriétaire du site. /nmy