L’industrie du décolletage se tourne vers les instruments médicaux

Face aux tensions douanières qui règnent sur le marché international, le directeur général d’Iseotec demeure confiant. L’entreprise vend sa production principalement à des clients suisses, même s’il concède que ces derniers, eux, exportent. « Il y a un peu d’incertitude et une visibilité qui est peut-être moins bonne qu’habituellement, mais nous avons toujours été résilients. Le marché suisse l’est aussi et je pense que nous allons nous démarquer et sortir de cette crise renforcés, parce que nous développons de nouveaux produits, restons à la pointe et combatifs », veut croire Emeric Chopard. /jti