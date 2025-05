Marco Roth : « Les Saintes-Céciles jouent un rôle social fondamental »

La Fédération des Céciliennes du Jura pastoral fête un anniversaire honorable : 150 ans pour l’organisation qui regroupe les Saintes-Céciles du Jura et du Jura bernois. La journée officielle se tiendra ce dimanche à 16h à l’église catholique de Vicques. Si l’idée de départ était « de fédérer des chœurs d’église, on a une érosion, en raison d’un changement dans la société », explique le président de la fédération Marco Roth. Aujourd’hui, les Céciliennes regroupent quelque 700 chanteurs et 44 sociétés. « Malgré le fait qu’elles s’essoufflent, les Céciliennes ne manquent pas de souffle », assure Marco Roth qui ajoute « chanter, c’est bon pour la santé » ! La place de la spiritualité a elle aussi évoluer : « Il faut vivre avec son temps, la spiritualité n’est plus celle qui existait il y a 20 ans », admet le président. /mmi