La vente en libre-service à la ferme est-elle en danger ?

La vente en libre-service risque-t-elle de disparaitre des fermes jurassiennes ? De nombreuses exploitations proposent cette méthode qui a connu un véritable engouement durant la période du Covid. Le système repose sur la confiance puisque le producteur met librement ses produits à disposition des clients qui effectuent ensuite leurs achats en espèce ou par Twint. Mais le concept souffre de vols perpétrés dans les lieux de vente. La problématique préoccupe le monde agricole et touche tous les districts. « Vols, oublis, mauvaises manipulations du Twint… on a eu toutes les possibilités », témoigne Laurence Meister. L’agricultrice du Noirmont estime une perte de marchandise à hauteur de 200 francs constatée durant le week-end de Pâques. Elle a installé de nouvelles caméras et elle n’est pas la seule. À Courtedoux, Patrick Marchand a investi environ 2'000 francs ces cinq dernières années pour renforcer la sécurité de son cabanon. « On a deux caméras à l’intérieur de la cabane et une autre à l’extérieur (…) on a aussi un système de verrouillage de la porte durant la nuit », détaille l’Ajoulot qui a subi dans le passé des vols de produits et d’argent dans la caisse.