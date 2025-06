Le taux de chômage reste stable dans le Jura en mai, à 4,8%

L’économie jurassienne montre des signes de stabilité. En mai, le chômage n’a quasiment pas évolué dans le canton. Selon un communiqué diffusé par le Canton ce lundi, 2’276 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régional de placement (ORP) à la fin du mois de mai. Parmi eux, 1’742 étaient officiellement au chômage. Cela représente huit personnes de plus qu’à fin avril, mais le taux de chômage demeure inchangé à 4,8%.

Sur un an, le taux progresse cependant de 0,8 point, témoignant d’une pression persistante sur le marché de l’emploi. L’ensemble des demandeurs d’emploi – chômeurs et non-chômeurs – atteint 6,3% de la population active, avec une hausse de neuf personnes en mai. L’ORP a ouvert 224 nouveaux dossiers et en a clôturé 217. Les chiffres varient selon les districts. Le taux atteint 5,1% dans la vallée de Delémont, 5,3% en Ajoie et 2,8% dans les Franches-Montagnes.

Les réductions de l’horaire de travail (RHT) ont concerné 111 entreprises en mai, soit 11 de moins qu’en avril. Mais par rapport à mai 2024, ce nombre a nettement augmenté : 75 entreprises supplémentaires y ont eu recours.

À l’échelle nationale, le chômage reste stable à 2,8%, soit deux points de moins qu’au niveau jurassien. /comm-jad