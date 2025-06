Un projet paysager et participatif qui porte ses fruits en Ajoie

Le projet « Balade », initié par le groupe ResSources, va de l’avant à Grandfontaine. Il émane d’une démarche participative qui a débuté au mois d’octobre 2024. Les habitants du village avaient été conviés à des ateliers de travail animés par la Haute école de gestion Arc (HEG Arc). Une vingtaine de personnes y avaient participé. Parmi les 16 propositions, deux projets phares ont été proposés par les participants et ont fait consensus, à savoir le projet « Bienvenue » et le projet « Balade ». Ce dernier est actuellement en cours de réalisation et est considéré comme projet modèle par les responsables de la HEG Arc, selon un communiqué transmis mardi soir à l’issue de l’assemblée communale. Le réaménagement de la Place des Tilleuls, qui sera transformée en lieu de rencontre, est notamment au cœur des travaux. « On a déposé un permis de construire pour pouvoir déplacer le bassin, pour le recentrer. On a ce permis et les travaux vont débuter ces prochains jours », explique le maire de Grandfontaine. Sylvain Quiquerez relève le souhait de donner un certain cachet au centre du village ajoulot.