Une imposante branche chute à Porrentruy

Une imposante branche s’est effondrée ce mercredi matin à la rue du Temple à Porrentruy. La chute est survenue entre 7h et 8h à proximité de la piscine couverte dans une zone habituellement très fréquentée, indique la Ville de Porrentruy. L'incident n'a pas fait de blessé ou de dégât matériel. Le tilleul concerné figurait déjà sur une liste des arbres à remplacer en hiver prochain dans le cadre du plan directeur « Nature en ville ».

« Sa bonne vigueur ne laissait pas présager la chute d’une branche charpentière. Ceci d’autant plus après un printemps humide et un jour ensoleillé et sans vent », s’est étonnée la municipalité dans son communiqué. Le périmètre a pu être rapidement sécurisé et une analyse des autres arbres du secteur est en cours afin de prévenir tout autre incident.

Les autorités bruntrutaines rappellent par ailleurs l’importance de la sécurisation et le renouvellement du patrimoine arboré, de même que « l’attention particulière » qui leur est apportée avec les discussions autour des platanes de Stockmar. /comm-gtr